Напротив по коридору (фильм, 2009) смотреть онлайн

Тихая ночь приняла опасный оборот, когда Джулиан получает телефонный звонок от своего лучшего друга Терри. Терри утверждает, что его невеста Джун изменяет ему в отеле на краю города. Джулиан просит товарища оставаться на месте, до того момента, как он приедет, чтобы предотвратить катастрофу, учитывая то, что в руке у Терри револьвер...



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