Напротив Левого берега
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Напротив Левого берега

Напротив Левого берега (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Напротив Левого берега
Документальный86 мин18+

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О фильме

8 жителей Ростова-на-Дону сняли короткие новеллы о любимых местах и людях, чтобы поделиться историями о родном городе, которым они гордятся и которому постоянно удивляются.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb