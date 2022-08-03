Напротив Левого берега (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Напротив Левого берега
Документальный86 мин18+
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О фильме
8 жителей Ростова-на-Дону сняли короткие новеллы о любимых местах и людях, чтобы поделиться историями о родном городе, которым они гордятся и которому постоянно удивляются.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЕГРежиссёр
Евгений
Григорьев
- ДЦРежиссёр
Дмитрий
Цупко
- ГОРежиссёр
Георгий
Обухов
- МКРежиссёр
Мария
Коренькова
- АЗАктёр
Андрей
Зинковский
- ВБАктёр
Владимир
Бессонов
- ИМАктёр
Игорь
Мололкин
- МААктриса
Мира
Агеева
- МПАктёр
Мирослав
Пустовой
- МЗСценарист
Мария
Зелинская
- АСПродюсер
Анна
Селянина
- КЛМонтажёр
Константин
Ларионов
- ААОператор
Артём
Анисимов