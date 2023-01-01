Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор
Wink
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Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор
2023, Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV
Документальные109 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

История основоположника видеоарта, который скрестил дзен с новыми технологиями и предвосхитил современную цифровую культуру.

Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb