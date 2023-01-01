2023, Nam June Paik: Moon Is the Oldest TV
Документальные109 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
История основоположника видеоарта, который скрестил дзен с новыми технологиями и предвосхитил современную цифровую культуру.
Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb