Нам Джун Пайк: Луна – первый телевизор (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

История основоположника видеоарта, который скрестил дзен с новыми технологиями и предвосхитил современную цифровую культуру.



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