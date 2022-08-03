Надежда (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.32019, Håp
Драма, Мелодрама120 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- МСРежиссёр
Мария
Сёдаль
- АБАктриса
Андреа
Брайн Ховиг
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- ЭРАктриса
Элли
Рианнон Мюллер Осборн
- АВАктёр
Альфред
Ватне
- ДСАктёр
Даниэль
Сторм Фортун Сандбюе
- ЭХАктёр
Эйрик
Халлерт
- СКАктёр
Стейнар
Клоуман Халлерт
- ДЭАктриса
Дина
Эноксен Эльвехауг
- ЭЭАктёр
Эйнар
Экланд
- ГЛАктриса
Гертруд
Л. Юнге
- МССценарист
Мария
Сёдаль
- ТРПродюсер
Томас
Робсам
- МАОператор
Мануэль
Альберто Кларо