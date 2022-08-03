Надежда
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Надежда

Надежда (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.32019, Håp
Драма, Мелодрама120 мин18+

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О фильме

Анна и Томас много лет вместе. Их чувства давно остыли, и они почти готовы расстаться. Но Анна заболевает. Может ли страх потери стать глотком свежего воздуха и возродить любовь?

Страна
Дания, Норвегия, Швеция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb