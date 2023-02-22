Испанский ремейк французской комедии «Стоп-кран», в котором от незадачливого отца и безответственного деда уезжает поезд с целой кучей детей, которых они должны были сопровождать в летний лагерь. У Рикардо намечается развод с женой, но он собирается в железнодорожное путешествие со своим сыном Маркосом, чтобы довезти его в детский лагерь, расположенный в Астурии. Но отдыхать едут не только они — другие родители отправили своих детей тем же поездом, надеясь, что Рикардо за ними присмотрит. Сам он не в восторге от такой ответственности, но рассчитывает, что его подруга Клара, которая также везет в лагерь своих отпрысков, разделит с ним обязанности. К сожалению, у Клары появляются неотложные дела, и на замену ей приходит ее отец Фелипе, который не отличается законопослушностью и внимательностью. Ситуация накаляется, когда поезд с семью детьми уезжает без сопровождающих взрослых. Казалось бы, догнать его должно быть проще простого, но у Рикардо и Фелипе начинается полоса невезения.

