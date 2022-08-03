На твоей волне
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На твоей волне

На твоей волне (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.32019, Kimi to, nami ni noretara
Мелодрама, Мультфильм91 мин12+

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О фильме

Первокурсница Хинако переезжает в небольшой прибрежный городок и знакомится с пожарным Минато. Молодые люди разделяют увлечение сeрфингом и, проводя вместе всe больше времени, влюбляются друг в друга. Но счастье не длится долго, Минато погибает, спасая чужую жизнь. Неожиданно Хинако начинает получать послания от Минато через различные жидкости. Разгадав эти послания, Хинако пытается понять, что на самом деле происходит, как вернуть Минато и быть вместе.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Драма, Мелодрама, Фэнтези, Аниме
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На твоей волне»