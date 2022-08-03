Первокурсница Хинако переезжает в небольшой прибрежный городок и знакомится с пожарным Минато. Молодые люди разделяют увлечение сeрфингом и, проводя вместе всe больше времени, влюбляются друг в друга. Но счастье не длится долго, Минато погибает, спасая чужую жизнь. Неожиданно Хинако начинает получать послания от Минато через различные жидкости. Разгадав эти послания, Хинако пытается понять, что на самом деле происходит, как вернуть Минато и быть вместе.

