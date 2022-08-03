На твоей волне (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.32019, Kimi to, nami ni noretara
Мелодрама, Мультфильм91 мин12+
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О фильме
Первокурсница Хинако переезжает в небольшой прибрежный городок и знакомится с пожарным Минато. Молодые люди разделяют увлечение сeрфингом и, проводя вместе всe больше времени, влюбляются друг в друга. Но счастье не длится долго, Минато погибает, спасая чужую жизнь. Неожиданно Хинако начинает получать послания от Минато через различные жидкости. Разгадав эти послания, Хинако пытается понять, что на самом деле происходит, как вернуть Минато и быть вместе.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МЮРежиссёр
Масааки
Юаса
- РКАктриса
Рина
Каваэи
- РКАктёр
Рёта
Катаёсэ
- ХМАктриса
Хонока
Мацумото
- КИАктёр
Кэнтаро
Ито
- МХАктриса
Мами
Хорикоси
- МНАктриса
Маи
Нисикава
- ДХАктёр
Даики
Хамано
- КСАктёр
Кэндзи
Сугимура
- ККАктёр
Кунихиро
Кавамото
- РЁСценарист
Рэйко
Ёсида
- ЧЫПродюсер
Чхве
Ын-ён
- МЯАктриса дубляжа
Мария
Якименко
- КЕАктёр дубляжа
Константин
Ефимов
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- РМАктёр дубляжа
Руслан
Мещанов
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- ФАХудожник
Фумихиса
Акаи
- КХМонтажёр
Киёси
Хиросэ
- МОКомпозитор
Митиру
Осима