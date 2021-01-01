На пределе. История легенды (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Австрия, февраль 1976 года. Подающий надежды горнолыжник Франц Кламмер готовится к Зимней Олимпиаде в Инсбруке. Ему предстоит скоростной спуск с горы Пачеркофель, что само по себе невероятно тяжело, а т�ут еще давление соотечественников, которые после успеха Франца в прошлом сезоне ждут от него только победы. Напряжение Кламмера усиливается на фоне спешной замены экипировки по требованию спонсора. Сумеет ли талантливый спортсмен преодолеть все трудности и стать чемпионом?



На пределе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.