На пределе. История легенды
Wink
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На пределе. История легенды
8.32021, На пределе. История легенды
Драмы108 мин18+

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На пределе. История легенды (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Австрия, февраль 1976 года. Подающий надежды горнолыжник Франц Кламмер готовится к Зимней Олимпиаде в Инсбруке. Ему предстоит скоростной спуск с горы Пачеркофель, что само по себе невероятно тяжело, а тут еще давление соотечественников, которые после успеха Франца в прошлом сезоне ждут от него только победы. Напряжение Кламмера усиливается на фоне спешной замены экипировки по требованию спонсора. Сумеет ли талантливый спортсмен преодолеть все трудности и стать чемпионом?

На пределе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Австрия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

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