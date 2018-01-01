Wink
Фильмы
На посошок
Актёры и съёмочная группа фильма «На посошок»

Актёры и съёмочная группа фильма «На посошок»

Режиссёры

Франческо Соссаи

Франческо Соссаи

Режиссёр

Актёры

Филиппо Скотти

Филиппо Скотти

Filippo Scotti
АктёрGiulio
Серджо Романо

Серджо Романо

Sergio Romano
АктёрCarlobianchi
Пьерпаоло Каповилла

Пьерпаоло Каповилла

Pierpaolo Capovilla
АктёрDoriano
Роберто Читран

Роберто Читран

Roberto Citran
АктёрFadiga
Андреа Пеннакки

Андреа Пеннакки

Andrea Pennacchi
АктёрGenio

Сценаристы

Франческо Соссаи

Франческо Соссаи

Сценарист

Продюсеры

Филипп Кройцер

Филипп Кройцер

Philipp Kreuzer
Продюсер
Алессио Лаццарески

Алессио Лаццарески

Alessio Lazzareschi
Продюсер
Алессандро Ройа

Алессандро Ройа

Alessandro Roja
Продюсер

Художники

Эмилия Бонсембьянте

Эмилия Бонсембьянте

Художница
Гильем Солер Поу

Гильем Солер Поу

Художник

Монтажёры

Паоло Коттиньола

Паоло Коттиньола

Монтажёр