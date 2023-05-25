На пороге смерти (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Неторопливый испанский хоррор о семье, ухаживающей за престарелым родственником, который с каждым днем ведет себя все более странно. Жена 80-летнего Мануэля бросается из окна их квартиры. С виду это типичное самоубийство, к которому ее подтолкнула усилившаяся в последнее время жара. Марио, сын Мануэля, уговаривает старика переехать к нему, несмотря на протесты своей супруги Лены. Температура продолжает повышаться, Мануэль погружается в деменцию и тревожность, но он не единственный пожилой человек в городе, кто ведет себя странно в эту погоду. Тем временем Найа, дочка Марио, начинает видеть свою мертвую бабушку и даже общаться с ней.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
