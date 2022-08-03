На полпути к небесам
Wink
Фильмы
На полпути к небесам

На полпути к небесам (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.02011, Midway to Heaven
Мелодрама, Семейный80 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После смерти Кейт Нед Стивенс полностью теряет веру в любовь и посвящает себя воспитанию их дочери Лиз. Однако мир Неда переворачивается с ног на голову, когда Лиз влюбляется в своего однокурсника, всезнайку Дэвида, который сводит мужчину с ума. Пока Нед пытается рассорить Лиз и Дэвида, девушка всеми способами старается свести отца с Кэрол, их симпатичной соседкой.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb