После смерти Кейт Нед Стивенс полностью теряет веру в любовь и посвящает себя воспитанию их дочери Лиз. Однако мир Неда переворачивается с ног на голову, когда Лиз влюбляется в своего однокурсника, всезнайку Дэвида, который сводит мужчину с ума. Пока Нед пытается рассорить Лиз и Дэвида, девушка всеми способами старается свести отца с Кэрол, их симпатичной соседкой.

