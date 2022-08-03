На полпути к небесам (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.02011, Midway to Heaven
Мелодрама, Семейный80 мин12+
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О фильме
После смерти Кейт Нед Стивенс полностью теряет веру в любовь и посвящает себя воспитанию их дочери Лиз. Однако мир Неда переворачивается с ног на голову, когда Лиз влюбляется в своего однокурсника, всезнайку Дэвида, который сводит мужчину с ума. Пока Нед пытается рассорить Лиз и Дэвида, девушка всеми способами старается свести отца с Кэрол, их симпатичной соседкой.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- МФРежиссёр
Майкл
Флинн
- КДАктёр
Курт
Дуссетт
- КХАктёр
Кирби
Хэйборн
- ММАктриса
Мишель
Мани
- МНАктриса
Мелани
Нельсон
- БПАктриса
Бриттани
Пелтье
- ППАктриса
Присцилла
Поланд
- ТХАктёр
Таггарт
Хертюбайс
- ССАктёр
Скотт
С. Андерсон
- МФСценарист
Майкл
Флинн
- ДХСценарист
Дин
Хьюз
- МФПродюсер
Майкл
Флинн
- ГКПродюсер
Грег
Кифер
- ДЛМонтажёр
Джон
Лойд
- ГКОператор
Грег
Кифер
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман