На подвиг Отчизна зовет (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, На подвиг Отчизна зовет
Документальный, Военный52 мин12+
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О фильме
Картина посвящена героическому прошлому Мурманска, подвигу портовиков, моряков, летчиков, артиллеристов, разведчиков, дипломатов, всех бойцов и командиров Красной армии, которые обеспечили бесперебойную работу мурманского порта, не дали прорвать оборону Заполярья.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Документальный
КачествоFull HD
Время52 мин / 00:52
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