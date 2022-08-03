На подвиг Отчизна зовет
Wink
Фильмы
На подвиг Отчизна зовет

На подвиг Отчизна зовет (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.92019, На подвиг Отчизна зовет
Документальный, Военный52 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Картина посвящена героическому прошлому Мурманска, подвигу портовиков, моряков, летчиков, артиллеристов, разведчиков, дипломатов, всех бойцов и командиров Красной армии, которые обеспечили бесперебойную работу мурманского порта, не дали прорвать оборону Заполярья.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Документальный
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.7 КиноПоиск