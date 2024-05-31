На краю земли (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Британский миссионер отправляется к берегам Новой Зеландии, чтобы проповедовать христианство, но оказывается в центре конфликта местных племен. Масштабная и зрелищная историческая драма «На краю земли» — фильм с Гаем Пирсом от Ли Тамахори, режиссера «Умри, но не сейчас».
1830 год. Томас Манро прибывает в Новую Зеландию, надеясь обратить местные племена маори в католичество. Однако он не считает, что выполняет волю высших сил, и не хочет насаждать туземцам чужую религию. Он воспринимает поездку, прежде всего, как шанс самому начать новую жизнь и забыть собственное армейское прошлое. Вскоре он становится свидетелем того, как воины маори готовятся вырезать членов вражеского клана, и выкупает жизнь молодой пленницы, отдав туземцам лошадь. Томас начинает заботиться о девушке и постепенно погружается в местную культуру, стараясь добиться мира между воюющими маори. Тем временем белые поселенцы пытаются насадить собственные порядки на чужих землях, еще больше накаляя обстановку.
Что произойдет, когда напряжение достигнет высшей точки, вы узнаете, если будете смотреть «На краю земли» онлайн на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, Австралия, Новая Зеландия
ЖанрБоевик, Драма
КачествоFull HD
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
- Режиссёр
Ли
Тамахори
- Актёр
Гай
Пирс
- ТНАктриса
Тиореоре
Нгатаи-Мельбурн
- АТАктёр
Антонио
Те Майохо
- Актриса
Жаклин
Маккензи
- ТКАктёр
Те
Кохе Тухака
- ЛМАктёр
Лоуренс
Макор
- Актёр
Дин
О’Горман
- ДТАктёр
Джаред
Тернер
- КВАктриса
Келли
Вивиан
- ДБАктёр
Джек
Барри
- Сценарист
Ли
Тамахори
- ТЛПродюсер
Трой
Льюм
- ТКПродюсер
Те
Кохе Тухака
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕЛАктриса дубляжа
Евгения
Лучникова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЗБХудожник
Зак
Бикрофт
- ЛХМонтажёр
Люк
Хэй
- МЦКомпозитор
Маттео
Цингалес