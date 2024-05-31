Британский миссионер отправляется к берегам Новой Зеландии, чтобы проповедовать христианство, но оказывается в центре конфликта местных племен. Масштабная и зрелищная историческая драма «На краю земли» — фильм с Гаем Пирсом от Ли Тамахори, режиссера «Умри, но не сейчас».



1830 год. Томас Манро прибывает в Новую Зеландию, надеясь обратить местные племена маори в католичество. Однако он не считает, что выполняет волю высших сил, и не хочет насаждать туземцам чужую религию. Он воспринимает поездку, прежде всего, как шанс самому начать новую жизнь и забыть собственное армейское прошлое. Вскоре он становится свидетелем того, как воины маори готовятся вырезать членов вражеского клана, и выкупает жизнь молодой пленницы, отдав туземцам лошадь. Томас начинает заботиться о девушке и постепенно погружается в местную культуру, стараясь добиться мира между воюющими маори. Тем временем белые поселенцы пытаются насадить собственные порядки на чужих землях, еще больше накаляя обстановку.



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