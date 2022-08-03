На край света: В поисках единорога
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Детям
На край света: В поисках единорога

На край света: В поисках единорога (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure
Мультфильм88 мин6+

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О фильме

Когда известный путешественник Чарльз Уиллард не возвращается из экспедиции, его дети Макс и Мелоди начинают бить тревогу. Они уговаривают друга семьи, профессора Шонку отправиться на поиски отца вместе с ними. Компанию ждет рискованное путешествие и множество невероятных открытий.

Страна
Индия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb