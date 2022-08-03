На край света: В поисках единорога (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Shonku Diaries: A Unicorn Adventure
Мультфильм88 мин6+
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О фильме
Когда известный путешественник Чарльз Уиллард не возвращается из экспедиции, его дети Макс и Мелоди начинают бить тревогу. Они уговаривают друга семьи, профессора Шонку отправиться на поиски отца вместе с ними. Компанию ждет рискованное путешествие и множество невероятных открытий.
СтранаИндия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДЛАктёр
Дэвид
Лодж
- КБАктриса
Кира
Баклэнд
- КХАктёр
Кайл
Хеберт
- ДСАктёр
Джон
Снайдер
- ММАктёр
Мэттью
Мерсер
- МДАктёр
Майкл
Донован
- ПСАктёр
Патрик
Сэйтц
- СРСценарист
Сатьяджит
Рай
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АСАктриса дубляжа
Алёна
Созинова
- РММонтажёр
Равиранджан
Маитра