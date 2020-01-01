На гражданке (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

После войны во Вьетнаме молодой человек, у которого когда-то была невеста и престижная работа, пытается приспособиться к обычной жизни. Потеряв связь со всем, что было ему дорого и важно, он становится грабителем. И это единственное, что дает ему нужный адреналин.



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