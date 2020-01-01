На гражданке (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
После войны во Вьетнаме молодой человек, у которого когда-то была невеста и престижная работа, пытается приспособиться к обычной жизни. Потеряв связь со всем, что было ему дорого и важно, он становится грабителем. И это единственное, что дает ему нужный адреналин.
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.0 IMDb
- СГРежиссёр
Сэмюэл
Гонсалес мл.
- КЛАктёр
Крис
Лэнг
- Актёр
Артуро
Кастро
- ИКАктёр
Илья
Константин
- ЭТАктриса
Эмили
Тросклер
- ВБАктёр
Винс
Бенвенуто
- АМАктриса
Аманда
Меннето
- ЛМАктриса
Лаура
Мэлоун Хант
- ТМАктриса
Тери
Мерри
- ДВАктёр
Джейсон
Вэйл
- МСАктёр
Мэтт
Северин
- СГСценарист
Сэмюэл
Гонсалес мл.
- МКСценарист
Майкл
Купер
- РДПродюсер
Роберт
Дэнси
- СГПродюсер
Сэмюэл
Гонсалес мл.
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Вечерик
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- РДХудожник
Роберт
Дэнси
- СГМонтажёр
Сэмюэл
Гонсалес мл.