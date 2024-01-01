На этой земле
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На этой земле

Фильм На этой земле

2024, На этой земле
Драма16+
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О фильме

Конец XVIII века. После попытки беглого крестьянина прыгнуть с крыши на самодельных крыльях жители деревни начинают строго следить за соблюдением привычных устоев. Крылья сжигают, кто-то убивает актрису бродячего балагана, а в одном из домов разлучают сестер-близнецов, упрекая одну в болезни другой. Не готовая признать вину девушка начинает втайне подглядывать за экспериментами полета.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «На этой земле»