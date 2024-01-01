Фильм На этой земле

Конец XVIII века. После попытки беглого крестьянина прыгнуть с крыши на самодельных крыльях жители деревни начинают строго следить за соблюдением привычных устоев. Крылья сжигают, кто-то убивает актрису бродячего балагана, а в одном из домов разлучают сестер-близнецов, упрекая одну в болезни дру�гой. Не готовая признать вину девушка начинает втайне подглядывать за экспериментами полета.



На этой земле покупка билетов в кино онлайн