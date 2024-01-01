Фильм На этой земле

О фильме
Конец XVIII века. После попытки беглого крестьянина прыгнуть с крыши на самодельных крыльях жители деревни начинают строго следить за соблюдением привычных устоев. Крылья сжигают, кто-то убивает актрису бродячего балагана, а в одном из домов разлучают сестер-близнецов, упрекая одну в болезни дру�гой. Не готовая признать вину девушка начинает втайне подглядывать за экспериментами полета.
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Рейтинг
- РДРежиссёр
Рената
Джало
- ВЕАктриса
Вера
Енгалычева
- СШАктёр
Сергей
Шкода
- АКАктёр
Александр
Коручеков
- МСАктриса
Марина
Сняткова
- СКАктёр
Сергей
Кирпичёнок
- ОРАктёр
Олег
Рязанцев
- РДСценарист
Рената
Джало
- ЕМСценарист
Елизавета
Меледина
- ААПродюсер
Анастасия
Акопян
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гребенников
- Продюсер
Кира
Саксаганская
- Продюсер
Алексей
Учитель
- АТХудожница
Анастасия
Токарева
- РОХудожница
Рузанна
Оганесян
- СММонтажёр
Софья
Меледина
- РЗКомпозитор
Роберт
Зиганшин