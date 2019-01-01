На части: Разделены на границе
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На части: Разделены на границе

На части: Разделены на границе (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Torn Apart: Separated at the Border
Документальные37 мин18+

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Сюжет

История двух матерей, вынужденных переживать разлуку со своими детьми. Их разделила граница между США и Мексикой: частные истории здесь становятся поводом всерьез поговорить о миграционном кризисе в целом. Фильм показывает последствия государственной политики последних лет, ударившей по сотне семей, а также дает возможность рассказать о своем трагичном опыте тем, чьи голоса обычно не слышно. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

5.7 IMDb