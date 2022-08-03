На берегу мечты
Wink
Фильмы
На берегу мечты

На берегу мечты (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, На берегу мечты
Драма93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Бурятия, 2000 год. Раненый в Чечне солдат Володя возвращается на родину и встречает семилетнюю Настю, сбежавшую из детского дома. Девочка мечтает найти Волшебный мир, где все счастливы. Володя видит в малышке сестру и решает помочь ей. Так начинается история прекрасной дружбы.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «На берегу мечты»