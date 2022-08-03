На берегу мечты (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, На берегу мечты
Драма93 мин18+
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О фильме
Бурятия, 2000 год. Раненый в Чечне солдат Володя возвращается на родину и встречает семилетнюю Настю, сбежавшую из детского дома. Девочка мечтает найти Волшебный мир, где все счастливы. Володя видит в малышке сестру и решает помочь ей. Так начинается история прекрасной дружбы.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- БУРежиссёр
Баир
Уладаев
- БУАктёр
Баир
Уладаев
- АМАктриса
Анфиса
Манхаева
- ДТАктриса
Дарья
Трифонова
- АСАктёр
Алексей
Суворов
- ВУАктриса
Вера
Урбаева
- ГБАктёр
Григорий
Борголов
- БХАктёр
Баир
Ханхаров
- РДАктёр
Роман
Дархаев
- ДУАктриса
Дарима
Урбаева
- СМАктёр
Сергей
Манхаев
- БУСценарист
Баир
Уладаев
- ИУСценарист
Ирина
Урбаева
- ЭДПродюсер
Эльвира
Доржиева
- Продюсер
Алексей
А. Петрухин
- НЛМонтажёр
Николай
Лобжанидзе
- БУОператор
Баир
Уладаев
- Композитор
Алексей
Чинцов