Мысль о тебе
Wink
Фильмы
Мысль о тебе

Мысль о тебе (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, The Idea of You
Драмы, Мелодрамы18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Накануне своего 40-летия лос-анджелесская галеристка Солен везет 16-летнюю дочь Иззи на фестиваль Coachella. Бывший муж купил дочке и её друзьям билеты на фан-встречу с бойз-бендом August Moon, по которому те сохли в седьмом классе. Солен случайно знакомится с одним из участников группы, 24-летним англичанином Хейсом, и вскоре он появляется на пороге её галереи в окружении телохранителей и папарацци.

Мысль о тебе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Мысль о тебе»