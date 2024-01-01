Мысль о тебе (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Накануне своего 40-летия лос-анджелесская галеристка Солен везет 16-летнюю дочь Иззи на фестиваль Coachella. Бывший муж купил дочке и её друзьям билеты на фан-встречу с бойз-бендом August Moon, по которому те сохли в седьмом классе. Солен случайно знакомится с одним из участников группы, 24-летним англичанином Хейсом, и вскоре он появляется на пороге её галереи в окружении телохранителей и папарацци.



Мысль о тебе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.