Мысль о тебе (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, The Idea of You
Драмы, Мелодрамы18+
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Сюжет
Накануне своего 40-летия лос-анджелесская галеристка Солен везет 16-летнюю дочь Иззи на фестиваль Coachella. Бывший муж купил дочке и её друзьям билеты на фан-встречу с бойз-бендом August Moon, по которому те сохли в седьмом классе. Солен случайно знакомится с одним из участников группы, 24-летним англичанином Хейсом, и вскоре он появляется на пороге её галереи в окружении телохранителей и папарацци.
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Информация
Рейтинг
- МШРежиссёр
Майкл
Шоуолтер
- ДХАктёр
Джордан
Холл
- ЭРАктриса
Элла
Рубин
- ЭМАктриса
Энни
Мумоло
- ПМАктриса
Перри
Мэттфелд
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- НГАктёр
Николас
Голицын
- Актёр
Рейд
Скотт
- Сценарист
Дженнифер
Уэстфелд
- РЛСценарист
Робин
Ли
- МШСценарист
Ма�йкл
Шоуолтер
- РЛПродюсер
Робин
Ли
- ДМПродюсер
Джордана
Моллик
- МШПродюсер
Майкл
Шоуолтер
- ЭРХудожник
Эрик
Р. Джонсон
- ЭУХудожница
Эми
Уильямс
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла