Аргентинский воришка Сиро Бермудес вскрывает красивый внедорожник, крадет автомагнитолу и готовится победоносно скрыться, как вдруг понимает, что выбраться из машины невозможно. Хозяин авто получил сигнал на мобильный и заблокировал все двери, чтобы преподать грабителю жестокий урок.

