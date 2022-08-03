Мышеловка 4х4 (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.32019, 4x4
Триллер, Криминал88 мин18+
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О фильме
Аргентинский воришка Сиро Бермудес вскрывает красивый внедорожник, крадет автомагнитолу и готовится победоносно скрыться, как вдруг понимает, что выбраться из машины невозможно. Хозяин авто получил сигнал на мобильный и заблокировал все двери, чтобы преподать грабителю жестокий урок.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Мариано
Кон
- ПЛАктёр
Питер
Ланзани
- ДБАктёр
Дади
Бриева
- Актёр
Луис
Брандони
- НКАктриса
Ноэлия
Кастаньо
- АМАктриса
Айлен
Мациони
- ФААктёр
Фабио
Альберти
- ЛПАктёр
Лукас
Посе
- МААктёр
Мариано
Асурра
- ФСАктёр
Фабиан
Спиталери
- СКАктриса
Сильвина
Кац
- Сценарист
Мариано
Кон
- Сценарист
Гастон
Дюпра
- Продюсер
Гастон
Дюпра
- АКПродюсер
Аксель
Кушевацки
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДГМонтажёр
Давид
Гальярт
- ЕРМонтажёр
Елена
Руис
- КдОператор
Кико
де ла Рика
- ДСКомпозитор
Данте
Спинетта