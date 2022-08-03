Мышеловка 4х4
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Мышеловка 4х4

Мышеловка 4х4 (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.32019, 4x4
Триллер, Криминал88 мин18+

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О фильме

Аргентинский воришка Сиро Бермудес вскрывает красивый внедорожник, крадет автомагнитолу и готовится победоносно скрыться, как вдруг понимает, что выбраться из машины невозможно. Хозяин авто получил сигнал на мобильный и заблокировал все двери, чтобы преподать грабителю жестокий урок.

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мышеловка 4х4»