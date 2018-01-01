Wink
Детям
Мышь и верблюд
Актёры и съёмочная группа фильма «Мышь и верблюд»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мышь и верблюд»

Режиссёры

Владимир Пекарь

Владимир Пекарь

Режиссёр

Актёры

Всеволод Ларионов

Всеволод Ларионов

Актёррассказчик

Сценаристы

Александр Тимофеевский

Александр Тимофеевский

Сценарист

Продюсеры

Лилиана Монахова

Лилиана Монахова

Продюсер

Художники

Татьяна Колюшева

Татьяна Колюшева

Художница

Операторы

Кабул Расулов

Кабул Расулов

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Эдуард Артемьев

Композитор