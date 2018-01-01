Wink
Детям
Мячик и мальчик
Актёры и съёмочная группа фильма «Мячик и мальчик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мячик и мальчик»

Режиссёры

Владимир Данилевич

Владимир Данилевич

Режиссёр

Актёры

Александра Денисова

Александра Денисова

Актрисаозвучка
Роза Макагонова

Роза Макагонова

Актрисаозвучка
Клара Румянова

Клара Румянова

Актрисаозвучка
Агарь Власова

Агарь Власова

Актрисаозвучка

Сценаристы

Людмила Зубкова

Людмила Зубкова

Сценарист

Художники

Франческа Ярбусова

Франческа Ярбусова

Художница

Операторы

Михаил Каменецкий

Михаил Каменецкий

Оператор

Композиторы

Евгений Крылатов

Евгений Крылатов

Композитор