6.42022, We Met in Virtual Reality
Документальный86 мин18+
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Мы встретились в виртуальной реальности (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
О том, как VRChat помогает людям освободиться от комплексов и построить отношения без границ и условностей. В метавселеной не только тусуются, веселятся и креативят, но и находят близких людей, которые поддержат в трудных ситуациях. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Мы встретились в виртуальной реальности смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb