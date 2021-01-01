Мы тоже вместе (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой мужчина Роб Харди живет с расстройством аутического спектра. Его отец, ветеран войны Карл, страдает от посттравматического стрессового расстройства. Они помогают друг другу справляться с ментальными тру�дностями, а также находят спасение в музыке и боевых искусствах. А однажды Роб открывает доселе неведомый мир чувств, полюбив женщину, которая принимает его таким, какой он есть.



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