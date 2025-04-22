Тренеру-неудачнику дают почти невозможное задание — привести команду волейболисток-аутсайдеров хотя бы к одной победе. Фильм «Мы победим!» — спортивное драмеди из Кореи с Сон Кан-хо из «Паразитов» в главной роли.



Ким Учжин был неплохим волейболистом, но так и не добился больших успехов в спорте. Со временем он стал школьным преподавателем, но однажды с ним связался эксцентричный молодой миллионер, который недавно купил женский волейбольный клуб «Алый шторм». Бизнесмен хочет сделать Учжина тренером, но есть подвох: команда уже давно не выигрывала ни одного матча. Миллионер делает ставку на любовь зрителя к историям аутсайдеров и ждет от Учжина лишь одной победы. Однако тренер-неудачник вскоре поймет, что даже такой результат показать будет непросто.



Удастся ли тренеру и его новым подопечным найти в себе силы для успешной игры, вы узнаете, если будете смотреть «Мы победим!» (2023) онлайн на Wink.

