Психологический триллер о религиозном главе семейства, который решает «помочь» трем незнакомцам найти Бога. Мужчина по имени Гарольд стремится приучить свою семью любить Всевышнего и во всем на него полагаться. Вместе с женой он живет в уединенном доме вдали от людей, а две его дочери никогда не выходили за пределы их владений. Когда неподалеку глохнет машина трех молодых людей, направлявшихся в Калифорнию, Гарольд принимает случившееся за божественное провидение и приглашает путников к себе. Тем очень скоро становится понятно, что они оказались в логове безумного фанатика. Заручившись поддержкой младшей дочери Мэгги, они начинают строить план побега. Какие тайны Гарольд скрывает даже от своей семьи, расскажет фильм «Мы еще молимся» (2020), который на Wink можно посмотреть онлайн.

