Мы динамичные (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Мы динамичные
Документальные, Спорт56 мин6+
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Сюжет
Это история об уникальном проекте, ансамбле «Динамичные ребята», героями которой стали наставники коллектива, звезды эстрады (шоу-бизнеса), ведущие актеры театра и кино, ветераны и именитые спортсмены, деятели культуры, педагоги и сами участники ансамбля. Фильм раскрывает проблемные стороны современной молодежи, преодоление трудностей, развитие личности. «Мы сами пишем не только сценарий своего фильма, но и своей судьбы» – основной посыл документально-музыкального фильма.
Мы динамичные смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыСпорт, Документальные
Рейтинг
- СТРежиссёр
Светлана
Тюркина
- НМАктриса
Наталья
Матвеева
- СТСценарист
Светлана
Тюркина
- ОУСценарист
Ольга
Упорова
- ИДПродюсер
Ирина
Давыдова
- ЕКПродюсер
Екатери�на
Кузнецова
- ЕППродюсер
Екатерина
Полянина
- ОУПродюсер
Ольга
Упорова
- МШМонтажёр
Максим
Шутов
- ВДОператор
Влад
Дорошев
- ДВОператор
Дмитрий
Вингурский
- АДОператор
Александр
Давидюк
- ОРОператор
Олег
Росанов
- АБКомпозитор
Алексей
Базанович
- ДДКомпозитор
Денис
Давыдов