Музыкальная шкатулка. Вудсток 99: Мир, любовь и ярость (фильм, 2021) смотреть онлайн

Фильм расскажет историю фестиваля «Вудсток-99», который должен был создать единение, свойственное легендарному концерту 1969 года. Однако на пороге нулевых настроения были другие: все в итоге обернулось беспорядками, грабежами и насилием. Проект покажет важный сдвиг в американской культуре, когда тревога начала нарастать, пока не достигла космических масштабов. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

