Музыкальная шкатулка. Вудсток 99: Мир, любовь и ярость (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.42021, Woodstock 99: Peace Love and Rage
Документальный, Музыка105 мин18+
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О фильме
Фильм расскажет историю фестиваля «Вудсток-99», который должен был создать единение, свойственное легендарному концерту 1969 года. Однако на пороге нулевых настроения были другие: все в итоге обернулось беспорядками, грабежами и насилием. Проект покажет важный сдвиг в американской культуре, когда тревога начала нарастать, пока не достигла космических масштабов. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Музыка
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb