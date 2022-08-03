Музыкальная шкатулка: слушая Кенни ДЖИ (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальная картина о знаменитом американском саксофонисте Кенни Джи. Фильм входит в антологию «Музыкальная шкатулка», созданную Биллом Симмонсом и рассказывающую о значительных событиях и личностях в музыкальной индустрии. Режиссером проекта выступила видная документалистка Пенни Лейн («Во славу Тьмы?»). «Музыкальная шкатулка. Слушая Кенни Джи» рисует яркий творческий путь саксофониста, вошедшего в список самых продаваемых американских музыкантов всех времен. В фильме Кенни откровенно рассуждает о своем прошлом, неоднозначном статусе в джазовом каноне и строгой трудовой этике. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

