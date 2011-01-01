Музыка нас связала (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, You Instead
Драмы, Комедии76 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Адам — популярный поп-певец, а Морелла — лидер девичьей пост-панк-группы. И вот перед важным выступлением на музыкальном фестивале они оказываетсяскованными наручниками. На концерт приходит сто тысяч человек, но ни у кого из них нет ни ключа от наручников, ни лекарства от превратностей любви. Чтобы разорвать сковывающую их железную цепь, музыкантам придется пройти через множество испытаний. Но что делать с теми связями, которые прочнее любой стали?
Музыка нас связала смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Маккензи
- Актёр
Люк
Тредэвэй
- Актриса
Наталия
Тена
- Актёр
Мэтью
Бэйнтон
- РГАктриса
Рута
Гедминтас
- ДГАктёр
Джилли
Гилкрист
- АМАктёр
Аластер
Маккензи
- ГМАктёр
Гэвин
Митчелл
- ДМАктёр
Джозеф
Майделл
- СВАктриса
Софи
Ву
- ДФАктёр
Джонни
Филлипс
- ТЛСценарист
Томас
Леверитт
- Продюсер
Джиллиан
Берри
- БКПродюсер
Брайан
Коффи
- ККХудожница
Келли
Купер Барр
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс