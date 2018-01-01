Wink
Фильмы
Мужчины против женщин
Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчины против женщин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчины против женщин»

Режиссёры

Фаусто Брицци

Fausto Brizzi
Режиссёр

Актёры

Паола Кортеллези

Paola Cortellesi
АктрисаChiara
Фабио Де Луиджи

Fabio De Luigi
АктёрWalter
Люсия Оконе

Lucia Ocone
АктрисаMonica
Франческо Паннофино

Francesco Pannofino
АктёрVittorio
Алессандро Прециози

Alessandro Preziosi
АктёрDiego
Паоло Руффини

Paolo Ruffini
АктёрIvan
Карла Синьорис

Carla Signoris
АктрисаNicoletta
Николас Вапоридис

Nicolas Vaporidis
АктёрAndrea
Джорджия Вурт

Giorgia Wurth
Актриса
Клаудио Бизио

Claudio Bisio
АктёрMarcello

Сценаристы

Фаусто Брицци

Fausto Brizzi
Сценарист
Массимилиано Бруно

Massimiliano Bruno
Сценарист
Марко Мартани

Marco Martani
Сценарист

Продюсеры

Фульвио Лучизано

Fulvio Lucisano
Продюсер
Дэниэл МакВикар

Daniel McVicar
Продюсер