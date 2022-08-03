Мужчины против женщин
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Мужчины против женщин

Мужчины против женщин (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.92010, Maschi contro femmine
Комедия107 мин18+

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О фильме

Диего - настоящий мачо, коллекционер женских сердец и женских трусиков. Он работает в баре с танцующими официантками и, в общем, доволен всем. Не устраивает его только язвительная соседка по этажу, из-за которой у него однажды начинаются крупные проблемы.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчины против женщин»