Диего - настоящий мачо, коллекционер женских сердец и женских трусиков. Он работает в баре с танцующими официантками и, в общем, доволен всем. Не устраивает его только язвительная соседка по этажу, из-за которой у него однажды начинаются крупные проблемы.

