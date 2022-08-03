Мужчины против женщин (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.92010, Maschi contro femmine
Комедия107 мин18+
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О фильме
Диего - настоящий мачо, коллекционер женских сердец и женских трусиков. Он работает в баре с танцующими официантками и, в общем, доволен всем. Не устраивает его только язвительная соседка по этажу, из-за которой у него однажды начинаются крупные проблемы.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ФБРежиссёр
Фаусто
Брицци
- ПКАктриса
Паола
Кортеллези
- Актёр
Фабио
Де Луиджи
- Актриса
Люсия
Оконе
- Актёр
Франческо
Паннофино
- АПАктёр
Алессандро
Прециози
- ПРАктёр
Паоло
Руффини
- КСАктриса
Карла
Синьорис
- НВАктёр
Николас
Вапоридис
- ДВАктриса
Джорджия
Вурт
- КБАктёр
Клаудио
Бизио
- ФБСценарист
Фаусто
Брицци
- МБСценарист
Массимилиано
Бруно
- ММСценарист
Марко
Мартани
- ФЛПродюсер
Фульвио
Лучизано
- ДМПродюсер
Дэниэл
МакВикар