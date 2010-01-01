Мужчина в поисках эротики (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, The Erotic Man
Драмы85 мин18+
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Сюжет
Однажды Йорген Лет отправился по самым экзотическим странам мира в поисках природы эротики. О чем думает женщина, когда смотрит на мужчину? Что она чувствует, когда мужчина смотрит на ее обнаженное тело? Для своего исследования он выбирал самых ярких и сексуальных женщин и попросил их сыграть одну и ту же сцену.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
4.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ЙЛРежиссёр
Йорген
Лет
- ЙЛАктёр
Йорген
Лет
- ЭБАктриса
Энджел
Баяни
- МСАктриса
Марисса
Сью Прадо
- АФАктриса
Ана
Флавия Кавальканти Рибейро
- СГАктриса
Сара
Гоглер
- ММАктриса
Мари
Марта Дороти Лагуэрре
- РНАктриса
Рохая
Ньян
- ЭБАктриса
Элида
Браз
- МРАктриса
Мийа
Ракель Альмейда Оливьера
- ДБАктриса
Джованна
Биотто
- ЙЛСценарист
Йорген
Лет
- МКПродюсер
Марианн
Кристенсен
- Продюсер
Ларс
фон Триер
- КМПродюсер
Ким
Магнуссон
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- КСМонтажёр
Камилла
Скаусен
- КЛКомпозитор
Кристиан
Лет