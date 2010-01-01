Мужчина в поисках эротики (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Однажды Йорген Лет отправился по самым экзотическим странам мира в поисках природы эротики. О чем думает женщина, когда смотрит на мужчину? Что она чувствует, когда мужчина смотрит на ее обнаженное тело? Для своего исследования он выбирал самых ярких и сексуальных женщин и попросил их сыграть одну и ту же сцену.



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