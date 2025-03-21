Пронзительные истории про мужчин и женщин, которые связали свою жизнь — кто-то на годы, кто-то на час, кто-то на пять минут. Истории из жизни, звучащие дома на кухне, в купе с незнакомцами, в такси, или оставшиеся в записной книжке как воспоминание, потому что если чувства настоящие, искренние — то это навсегда. Моменты странных встреч и горьких расставаний, в которых можно увидеть что-то знакомое. Любые чувства между людьми — неповторимы. Но их химию почувствует каждый, кто хоть однажды влюблялся или уходил.

