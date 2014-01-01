Музей-заповедник в Нижней Синячихе (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Экскурсия в музей русского зодчества, где можно своими глазами увидеть, как была устроена жизнь крестьян на Урале. Познавательный документальный фильм об уникальной достопримечательности.



На протяжении многих столетий российские крестьяне строили дома из дерева. Чтобы с�охранить память об этих временах, в Нижней Синячихе близ Екатеринбурга появился музей деревянного зодчества, ставший одним из самых популярных туристических центров Урала. Русские крестьяне, приезжавшие в эти меcта, чувствовали себя первопроходцами, пытаясь привыкнуть к куда более суровым условиям, чем в центральной части страны. Поэтому и дома у них были необычные — надежные, теплые, рассчитанные на возможные нападения. Команда фильма пройдет по нескольким избам и подробно расскажет об их убранстве, а также обрядах, к которым прибегали их хозяева.



Отправиться в увлекательное путешествие во времени можно, если смотреть «Музей-заповедник в Нижней Синячихе» — фильм 2014 года онлайн доступен на Wink.



Музей-заповедник в Нижней Синячихе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.