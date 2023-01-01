Мунк (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Норвежская биографическая драма о знаменитом художнике-экспрессионисте и авторе картины «Крик» Эдварде Мунке.



Четыре разных временных периода показывают разные стадии развития Эдварда Мунка как художника и как человека. В 21 год Мунк был восходящей звездой берлинского художественного сообщества. В 30 лет то же самое сообщество отвергло его за чересчур смелые идеи. В 45 он попадает в психиатрическую клинику, где борется с внутренним кризисом. А в 80 знаменитый художник пытается осмыслить наследие, которое оставил после себя.



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