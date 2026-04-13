Мумия. Возрождение зла
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Мумия. Возрождение зла

Фильм Мумия. Возрождение зла

2025, The Morrigan
Ужасы18+
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О фильме

Успешный археолог Фиона стоит на пороге большого открытия. Она нашла способ доказать, является ли языческая богиня Морриган историческим персонажем или мифическим демоном. Вместе со своей дочерью Лили она отправляется на так называемый остров мумий. Но после вскрытия саркофага Морриган на острове и с Лили начинают твориться жуткие вещи. Фионе и ее команде придется докопаться до древней тайны, чтобы остановить первобытное зло и спасти дочь.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мумия. Возрождение зла»