Фильм Мумия. Возрождение зла
2025, The Morrigan
Ужасы18+
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О фильме
Успешный археолог Фиона стоит на пороге большого открытия. Она нашла способ доказать, является ли языческая богиня Морриган историческим персонажем или мифическим демоном. Вместе со своей дочерью Лили она отправляется на так называемый остров мумий. Но после вскрытия саркофага Морриган на острове и с Лили начинают твориться жуткие вещи. Фионе и ее команде придется докопаться до древней тайны, чтобы остановить первобытное зло и спасти дочь.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.1 IMDb
- КИРежиссёр
Колум
Иствуд
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- ТСАктёр
Тоби
Стивенс
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- ДИАктёр
Десмонд
Иствуд
- МШАктёр
Майкл
Ши
- АПАктёр
Арт
Паркинсон
- АКАктриса
Антония
Кэмпбелл-Хьюз
- НОАктёр
Найджел
О’Нилл
- ДФАктёр
Джонатан
Форбс
- ШКАктёр
Шон
Кернс
- КИСценарист
Колум
Иствуд
- ЭХПродюсер
Эшли
Холберри
- МБПродюсер
Майкл
Бэссик
- НЧПродюсер
Нора
Червенка
- ГКПродюсер
Гэвин
Космо Мертенс
- ДЭКомпозитор
Джеймс
Эверетт