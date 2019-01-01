Мумия: возрождение (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Приключенческий фильм ужасов о древнем зле, которое таится в Египте и ждет своего часа, чтобы пробудиться. В затерянном городе Саккара, доме первого человека, покоится пара влюбленных. По легенде, они должны поддерживать цикл баланса на протяжении веков. Если же их пробудить, возлюбленные ста�нут причиной Апокалипсиса. Незнакомые с этим преданием охотники за сокровищами открывают в некрополе Саккары древнюю гробницу, из которой появляется мумия, запрограммированная на уничтожение человечества. Так запускается череда жутких событий, наблюдать за которыми можно во время просмотра фильма «Мумия: Возрождение» (2019) на Wink.



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