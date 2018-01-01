Wink
Мультипликационный крокодил №3
Актёры и съёмочная группа фильма «Мультипликационный крокодил №3»

Режиссёры

Дмитрий Бабиченко

Режиссёр

Актёры

Иван Любезнов

Актёр

Сценаристы

М. Пустынин

Сценарист
С. Швецов

Сценарист
Ю. Благов

Сценарист
Сергей Михалков

Сценарист

Художники

Петр Репкин

Художник
Владимир Соболев

Художник
Евгений Шукаев

Художник

Композиторы

Ростислав Бойко

Композитор