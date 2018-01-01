Мститель (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Британский боевик о военном, начавшем лютую месть за убитого сослуживца, со Стю Беннетом в главной роли. В своей лондонской квартире ставший наемником солдат Джон Голд получает на автоответчик сообщение, в котором его товарищ говорит, что узнал секретную информацию, и замолкает под звуки выстрелов. Джон решает проведать друга и обнаруживает, что тот убит вместе с женой, а позже выясняет, что жертвой убийства стал и сын погибших. Голд пытается понять, кто стоит за смертью его друзей, и выходит на группу влиятельных заговорщиков. Джон не остановится, пока не отомстит каждому из них.



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