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Моя земля

Моя земля (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Under sandet
Драмы96 мин18+

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Сюжет

Май 1945 года. Дания постепенно приходит в себя после оккупации и освобождается от господства Германии. Сержанту Расмуссену категорически не везет: в его распоряжение поступают совсем молоденькие немецкие солдаты, мальчишки, еще вчера списывавшие друг у друга на контрольной…

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Информация

Страна
Дания, Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb