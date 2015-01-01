Моя земля (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Under sandet
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Май 1945 года. Дания постепенно приходит в себя после оккупации и освобождается от господства Германии. Сержанту Расмуссену категорически не везет: в его распоряжение поступают совсем молоденькие немецкие солдаты, мальчишки, еще вчера списывавшие друг у друга на контрольной…
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- МЗРежиссёр
Мартин
Зандвлиет
- Актёр
Роланд
Мёллер
- ЛХАктёр
Луис
Хофман
- ЙБАктёр
Йоэль
Басман
- МБАктёр
Миккель
Боэ Фёльсгор
- ЛБАктриса
Лаура
Бро
- ОБАктёр
Оскар
Бёкельман
- ЭБАктёр
Эмиль
Белтон
- ОБАктёр
Оскар
Белтон
- МЗСценарист
Мартин
Зандвлиет
- МРПродюсер
Микаэль
Рикс
- СТХудожник
Сет
Тернер
- СБХудожница
Стефани
Бикер
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- КЭОператор
Камилла
Эльм
- СМКомпозитор
Суне
Мартин