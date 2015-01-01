Моя земля (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Май 1945 года. Дания постепенно приходит в себя после оккупации и освобождается от господства Германии. Сержанту Расмуссену категорически не везет: в его распоряжение поступают совсем молоденькие немецкие солдаты, мальчишки, еще вчера списывавшие друг у друга на контрольной…



Моя земля смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.