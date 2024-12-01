Моя няня — супергерой (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Что может быть хуже, чем остаться в пятнадцать лет на попечении у няни? Без интернета и без развлечений, в компании пенсионеров и беспощадной младшей сестры? Брюстер просто в ужасе! Но мама непреклонна: после того, как он разозлил соседа в её отсутствие и заработал денежные штрафы, она отвозит детей к пожилой няне Пэтти Робинсон. Ситуация улучшается, когда в их город прибывает инопланетный злодей Злюкс. Этот незваный гость хочет, конечно, захватить мир. Узнав об этом, Пэтти неожиданно достаёт из тайника супергеройский костюм, а Брюстер втягивается в самое невероятное приключение в жизни.

