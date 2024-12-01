Моя няня — супергерой
Wink
Фильмы
Моя няня — супергерой
7.62022, My Babysitter the Super Hero
Семейный83 мин18+

Моя няня — супергерой (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Что может быть хуже, чем остаться в пятнадцать лет на попечении у няни? Без интернета и без развлечений, в компании пенсионеров и беспощадной младшей сестры? Брюстер просто в ужасе! Но мама непреклонна: после того, как он разозлил соседа в её отсутствие и заработал денежные штрафы, она отвозит детей к пожилой няне Пэтти Робинсон. Ситуация улучшается, когда в их город прибывает инопланетный злодей Злюкс. Этот незваный гость хочет, конечно, захватить мир. Узнав об этом, Пэтти неожиданно достаёт из тайника супергеройский костюм, а Брюстер втягивается в самое невероятное приключение в жизни.

Страна
США
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя няня — супергерой»