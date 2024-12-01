Моя няня — супергерой (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Что может быть хуже, чем остаться в пятнадцать лет на попечении у няни? Без интернета и без развлечений, в компании пенсионеров и беспощадной младшей сестры? Брюстер просто в ужасе! Но мама непреклонна: после того, как он разозлил соседа в её отсутствие и заработал денежные штрафы, она отвозит детей к пожилой няне Пэтти Робинсон. Ситуация улучшается, когда в их город прибывает инопланетный злодей Злюкс. Этот незваный гость хочет, конечно, захватить мир. Узнав об этом, Пэтти неожиданно достаёт из тайника супергеройский костюм, а Брюстер втягивается в самое невероятное приключение в жизни.
Рейтинг
4.1 IMDb
- УБРежиссёр
Уильям
Батлер
- МПАктриса
Мелисса
Питерман
- МКАктриса
Мо
Коллинз
- ДОАктёр
Джим
О’Хейр
- МФАктриса
Майли
Флэнаган
- АСАктёр
Алекс
Скуби
- ПВАктёр
Пол
Вогт
- ХРАктриса
Хлоя
Рэй Уормот
- ДЭАктёр
Джастин
Эллингс
- МДАктёр
Майкл
Дик
- ЗАктриса
Зоэфия
- РКАктёр
Рисса
Килар
- УБСценарист
Уильям
Батлер
- МЧПродюсер
Майкл
Чатурантабут
- ДДПродюсер
Дэнни
Дрэйвен
- МФПродюсер
Майли
Флэнаган
- КГХудожница
Кристин
Гвоздзь
- УБХудожник
Уильям
Батлер
- ДДМонтажёр
Джоджо
Дрэйвен
- ДДКомпозитор
Джоджо
Дрэйвен