Моя мама — волшебница
Актёры и съёмочная группа фильма «Моя мама — волшебница»

Режиссёры

Кен Скотт

Кен Скотт

Ken Scott
Режиссёр

Актёры

Лейла Бехти

Лейла Бехти

Leïla Bekhti
АктрисаEsther Perez
Джонатан Коэн

Джонатан Коэн

Jonathan Cohen
АктёрRoland Perez
Жозефин Жапи

Жозефин Жапи

Joséphine Japy
АктрисаLitzie Gozlan
Лионель Драй

Лионель Драй

Lionel Dray
АктёрMaklouf Perez
Жанна Балибар

Жанна Балибар

Jeanne Balibar
АктрисаMme Fleury
Сильви Вартан

Сильви Вартан

Sylvie Vartan
АктрисаSylvie Vartan
Мило Машадо Гранер

Мило Машадо Гранер

Milo Machado-Graner
АктёрJacques Perez (12-17 ans)
Анн Ле Ни

Анн Ле Ни

Anne Le Ny
АктрисаMme Vergepoche
Ариан Массне

Ариан Массне

Ariane Massenet
АктрисаSophie D

Сценаристы

Роланд Перез

Роланд Перез

Roland Perez
Сценарист
Кен Скотт

Кен Скотт

Ken Scott
Сценарист

Продюсеры

Сидони Дюма

Сидони Дюма

Sidonie Dumas
Продюсер

Операторы

Гийом Шиффман

Гийом Шиффман

Guillaume Schiffman
Оператор

Композиторы

Николас Эррера

Николас Эррера

Nicolas Errèra
Композитор