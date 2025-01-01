Моя мама — волшебница
Wink
Фильмы
Моя мама — волшебница
2025, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Драма102 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Моя мама — волшебница (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Париж. Мать шестерых детей узнает, чтоее сынникогда несможет ходить. Такей сказали врачи. Новместо того, чтобы смириться, онапревращают егожизнь вволшебное приключение, полное радости иоптимизма.

Моя мама — волшебница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Канада
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.2 IMDb