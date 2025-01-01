2025, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Драма102 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Моя мама — волшебница (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Париж. Мать шестерых детей узнает, чтоее сынникогда несможет ходить. Такей сказали врачи. Новместо того, чтобы смириться, онапревращают егожизнь вволшебное приключение, полное радости иоптимизма.
Моя мама — волшебница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.2 IMDb
- КСРежиссёр
Кен
Скотт
- ЛБАктриса
Лейла
Бехти
- Актёр
Джонатан
Коэн
- ЖЖАктриса
Жозефин
Жапи
- ЛДАктёр
Лионель
Драй
- ЖБАктриса
Жанна
Балибар
- СВАктриса
Сильви
Вартан
- ММАктёр
Мило
Машадо Гранер
- Актриса
Анн
Ле Ни
- АМАктриса
Ариан
Массне
- РПСценарист
Роланд
Перез
- КССценарист
Кен
Скотт
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ГШОператор
Гийом
Шиффман
- НЭКомпозитор
Николас
Эррера