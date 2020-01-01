Моя любовь
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Моя любовь (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Моя любовь
Комедия84 мин18+

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О фильме

Санжар встречает девушку своей мечты, которой не стоит знать, что он обычный газонокосильщик. Парень уверяет, что он успешный режиссeр и едет снимать свой фильм в Америку. Но его история начинает трещать по швам, когда Айсулу решает сделать сюрприз и приезжает в США.

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Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя любовь»