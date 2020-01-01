Моя любовь (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Моя любовь
Комедия84 мин18+
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О фильме
Санжар встречает девушку своей мечты, которой не стоит знать, что он обычный газонокосильщик. Парень уверяет, что он успешный режиссeр и едет снимать свой фильм в Америку. Но его история начинает трещать по швам, когда Айсулу решает сделать сюрприз и приезжает в США.
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ЖанрКомедия
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДСРежиссёр
Дархан
Саркенов
- НКАктёр
Нурлан
Коянбаев
- АСАктриса
Асель
Сагатова
- ЖУАктёр
Жахан
Утаргалиев
- КТАктёр
Кэри-Хироюки
Тагава
- ЭЯАктёр
Эркен
Ялгашев
- Актриса
Бай
Лин
- АТСценарист
Асхат
Тохтарханов
- БМСценарист
Бухар
Марат
- СССценарист
Самат
Сыржанов
- ЖКСценарист
Жамит
Кошербаев
- НКПродюсер
Нурлан
Коянбаев
- МИМонтажёр
Максим
Илюшкин
- АСМонтажёр
Алихан
Смагулов
- РУМонтажёр
Рустам
Утаршин
- ТДМонтажёр
Тимур
Дулатов
- КМОператор
Канат
Мырзагалиев
- ААКомпозитор
Абай
Акбаев