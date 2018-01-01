Wink
Моя бывшая подружка
Актёры и съёмочная группа фильма «Моя бывшая подружка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя бывшая подружка»

Режиссёры

Виктор Сен-Макари

Victor Saint Macary
Режиссёр

Актёры

Уилльям Лебхил

William Lebghil
АктёрVincent
Марго Бансийон

Margot Bancilhon
АктрисаNefeli
Джонатан Коэн

Jonathan Cohen
АктёрFrédéric
Камилль Раза

Camille Razat
АктрисаJulie
Беатрис де Стаэль

Béatrice de Staël
АктрисаEléna - la mère de Vincent
Мари-Кристин Орри

Marie-Christine Orry
АктрисаMorland - la voisine
Николас Ваншицкий

Nicolas Wanczycki
АктёрPétament - l'agent immobilier
Себастьян Шассань

Sébastien Chassagne
АктёрOlivier
Поль-Антуан Шеноз

Paul-Antoine Chenoz
АктёрXavier

Сценаристы

Тома Кайе

Thomas Cailley
Сценарист
Одри Диван

Audrey Diwan
Сценарист
Виктор Сен-Макари

Victor Saint Macary
Сценарист

Продюсеры

Пьер Гиар

Pierre Guyard
Продюсер
Кристоф Россиньон

Christophe Rossignon
Продюсер

Художники

Ариан Дора

Ariane Daurat
Художница