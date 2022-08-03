Моя бывшая подружка (фильм, 2018) смотреть онлайн

Главный герой французской молодежной комедии, Виктор, недавно расстался с девушкой, с которой прожил целых пять лет. Теперь он вынужден делить квартиру со своей закадычной подругой, тусовщицей Нефели. Объяснять новым пассиям сожительство с красивой блондинкой оказывается не так-то просто.

