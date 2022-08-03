Моя бывшая подружка (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Ami-ami
Комедия82 мин18+
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О фильме
Главный герой французской молодежной комедии, Виктор, недавно расстался с девушкой, с которой прожил целых пять лет. Теперь он вынужден делить квартиру со своей закадычной подругой, тусовщицей Нефели. Объяснять новым пассиям сожительство с красивой блондинкой оказывается не так-то просто.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВСРежиссёр
Виктор
Сен-Макари
- УЛАктёр
Уилльям
Лебхил
- МБАктриса
Марго
Бансийон
- Актёр
Джонатан
Коэн
- КРАктриса
Камилль
Раза
- БдАктриса
Беатрис
де Стаэль
- МОАктриса
Мари-Кристин
Орри
- НВАктёр
Николас
Ваншицкий
- СШАктёр
Себастьян
Шассань
- ПШАктёр
Поль-Антуан
Шеноз
- ТКСценарист
Тома
Кайе
- ОДСценарист
Одри
Диван
- ВССценарист
Виктор
Сен-Макари
- ПГПродюсер
Пьер
Гиар
- КРПродюсер
Кристоф
Россиньон
- АДХудожница
Ариан
Дора