Моя бывшая подружка
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Моя бывшая подружка

Моя бывшая подружка (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Ami-ami
Комедия82 мин18+

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О фильме

Главный герой французской молодежной комедии, Виктор, недавно расстался с девушкой, с которой прожил целых пять лет. Теперь он вынужден делить квартиру со своей закадычной подругой, тусовщицей Нефели. Объяснять новым пассиям сожительство с красивой блондинкой оказывается не так-то просто.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя бывшая подружка»