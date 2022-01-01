Моя банда (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мужчина, который провел большую часть взрослой жизни в тюрьме, выходит на свободу и оказывается в эпицентре криминальных разборок. Фильм «Моя банда» — французская драма о том, как сложно интегрироваться в мир, который совсем не знаешь.



Нико попал в тюрьму в 19 лет, а освободился в 40. Ошибка юности дорого ему стоила: у него никогда не было водительских прав, он не был близок с девушкой и даже не умеет пользоваться смартфоном. А еще ему предстоит непростая встреча с матерью и младшей сестрой, которых он ни разу не видел, пока сидел за решеткой. Нико намерен сделать все, что в его силах, чтобы вновь не попасть в тюрьму. Однако его лучший друг Тити и брат Антони уже давно стали частью преступного мира Марселя, так что Нико быстро вступает в опасную криминальную игру.



На что ему придется пойти теперь, покажет драма «Моя банда» 2022 года. Смотреть онлайн фильм можно на Wink.



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