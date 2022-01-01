Мой так называемый школьный рейтинг
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Мой так называемый школьный рейтинг
2022, My So-Called High School Rank
Документальные96 мин18+

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Мой так называемый школьный рейтинг (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Проект исследует один из самых громких коррупционных скандалов в американском образовании последних лет через призму школьников, задействованных в постановке мюзикла, посвященного типичным подростковым проблемам. Пока одни тинейджеры открыто делятся своими переживаниями и тревогами со сцены и активно готовятся к поступлению, родители других ребят зачисляют своих драгоценных привилегированных детишек в престижные учебные заведения в обход экзаменов. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.4 IMDb