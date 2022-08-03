Мой первый раз
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Мой первый раз

Мой первый раз (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Ma première fois
Драма, Мелодрама94 мин18+

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О фильме

Девушка встречает парня — беспроигрышная формула романтического фильма. В этой картине влюбленные подростки носят библейские имена — еe зовут Сара, его — Захария, что ненавязчиво подчеркивает вневременное значение первых наивных чувств. Ей 18, она — лучшая ученица в классе, он всего на пару лет старше, но уже не прочь поиграть в пресыщенного жизнью «лишнего человека», этакого французского Печорина. Впрочем, разве это преграда для любви?

Страна
Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb