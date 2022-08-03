Девушка встречает парня — беспроигрышная формула романтического фильма. В этой картине влюбленные подростки носят библейские имена — еe зовут Сара, его — Захария, что ненавязчиво подчеркивает вневременное значение первых наивных чувств. Ей 18, она — лучшая ученица в классе, он всего на пару лет старше, но уже не прочь поиграть в пресыщенного жизнью «лишнего человека», этакого французского Печорина. Впрочем, разве это преграда для любви?

