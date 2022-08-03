Мой первый раз (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Ma première fois
Драма, Мелодрама94 мин18+
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О фильме
Девушка встречает парня — беспроигрышная формула романтического фильма. В этой картине влюбленные подростки носят библейские имена — еe зовут Сара, его — Захария, что ненавязчиво подчеркивает вневременное значение первых наивных чувств. Ей 18, она — лучшая ученица в классе, он всего на пару лет старше, но уже не прочь поиграть в пресыщенного жизнью «лишнего человека», этакого французского Печорина. Впрочем, разве это преграда для любви?
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ММРежиссёр
Мари-Кастиль
Менсьон-Шаар
- ЭКАктриса
Эстер
Комар
- МКАктёр
Мартин
Каннаво
- Актёр
Венсан
Перес
- ЖЭАктриса
Жюдит
Эль Зейн
- ЛПАктриса
Лилия-Флёр
Пуанто
- ЛШАктриса
Лолита
Шамма
- АЛАктриса
Анн
Луаре
- КМАктёр
Ксавье
Мали
- ФОАктёр
Филипп
Огуз
- ЖДАктёр
Жером
Даран
- ММСценарист
Мари-Кастиль
Менсьон-Шаар
- ПКПродюсер
Пьер
Кюбель
- ММПродюсер
Мари-Кастиль
Менсьон-Шаар