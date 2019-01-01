Мой папа – супергерой
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Мой папа – супергерой

Мой папа – супергерой (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.42019, Copperman
Мелодрамы96 мин18+

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Сюжет

Ансельмо — особенный. Уже взрослый мужчина, он смотрит на мир глазами ребенка и до сих пор верит, что отец, который когда-то оставил его, — супергерой. Ансельмо живет своей детской мечтой и однажды понимает: пришло время самому исполнить ее.

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Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.0 IMDb