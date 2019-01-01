Мой папа – супергерой (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.42019, Copperman
Мелодрамы96 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Ансельмо — особенный. Уже взрослый мужчина, он смотрит на мир глазами ребенка и до сих пор верит, что отец, который когда-то оставил его, — супергерой. Ансельмо живет своей детской мечтой и однажды понимает: пришло время самому исполнить ее.
Мой папа – с�упергерой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эрос
Пульелли
- Актёр
Лука
Арджентеро
- АТАктриса
Антония
Труппо
- ГРАктриса
Галатеа
Ранци
- ДГАктёр
Джанлука
Гобби
- ТРАктёр
Томмазо
Раньо
- СДАктёр
Себастьян
Димулеску
- АБАктриса
Анджелика
Белуччи
- ГБАктёр
Гуальтьеро
Бурци
- ЛМАктёр
Луис
Мольтени
- ПРАктёр
Паоло
Романо
- ДБПродюсер
Джанлука
Бертонья
- КММонтажёр
Каролина
Мачиевска
- АГКомпозитор
Андреа
Гуэрра